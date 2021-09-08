شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات (NINV) مازال الاداء سلبي -تحليل صباحي- 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل خلال جلسة امس الثلاثاء، ليخسر بذلك مكاسبه الطفيفة التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق عند مستوى 197 فلس، في ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 186 فلس كمستوى الو ثم 165 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 205 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 195 فلس وبين مستوى المقاومة هو 198 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط