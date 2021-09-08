شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجي (GIH) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 322 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من عمليات جني الارباح خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 280 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 340 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 315 فلس وبين مستوى المقاومة هو 324 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط