شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة (TIJARA) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 47.80 فلس، متجاوزا بذلك خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 50 فلس كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 46 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 47.2 وبين مستوى المقاومة هو 48.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد