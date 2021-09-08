شكرا لقرائتكم خبر عن سنرجي (SENERGY) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 42 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 45 فلس، حيث يقابل المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما قد يرسل السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 34 فلس كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 45 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 40.6 فلس وبين مستوى المقاومة هو 43.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط