شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يخسر مكاسب الاثنين -تحليل صباحي- 08-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق الثلاثاء الماضي عند مستوى 3.096 ريال، وذلك على خلفية ملامسة السهم للحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، والذي يشكل مقاومة نتوقع معها ان تدفع بالسهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 3.07 ريال كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 3.13 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.07 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.11 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط