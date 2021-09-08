شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات 30 - 50%.. استعدادات مكثفة بالغرف التجارية لـ"أهلا مدارس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الغرف التجارية في مختلف المحافظات لتنظيم معرض أهلا مدارس والمقرر له 16 من الشهر الجارى وذلك فور اعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إشارة البدء لتنظيم المعرض وبتقديم المنتجات والأدوات المدرسية بتخفيضات متنوعة .

وأكد المهندس إبراهيم محمود العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية عن بدء الغرف التجارية بكافة المحافظات استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد بمجموعة من التخفيضات من خلال إطلاق معارض أهلا مدارس بكافة المحافظات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن يتم وضع كافة الترتيبات النهائية للمعرض عقب صدور موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

أوضح العربى أنه من المقرر اطلاق معرض أهلا مدارس فى السادس عشر من الشهر الحالى على أن يستمر لمدة شهر كامل وحتى منتصف أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الغرف التجارية بكافة المحافظات قد اتخذت كافة الاستعدادات لتنظيم المعرض ليتم تقديم تخفيضات تتراوح بين 30 إلى 50% على كافة مستلزمات المدارس بما فى ذلك الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية بالإضافة إلى الحاسبات الآلية ومستلزماتها، وسيتم توفير كافة السلع من المنتج والمورد مباشرة للمستهلك لتقليل حلقات التداول بما سينعكس على متوسط الأسعر.

وأكد رئيس اتحاد الغرف أن هذا العام سيشهد مشاركة أكبر من الشركات عن العام الماضى والذى كان قد شهد تنظيم 19 معرضا أساسيا فى 12 محافظة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 21 معرضا متنقلا كما شارك العام الماضى حوالى 175 شركة فى مختلف القطاعات.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أاطلقت ،بالتعاون مع الاتحاد للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة اعتبارا من يوم 16 سبتمبر الجارىً معرض "أهلا مدارس" بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، تحت رعاية رئيس الوزراء لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الاسواق الاخرى، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.