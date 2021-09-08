شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن خطة الانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة وزارة البترول والثروة المعدنية نشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى في كافة أنحاء الجمهورية وذلك من أجل تلبية احتياجات مستخدمى السيارات العاملة بالغاز الطبيعي خاصة مع خطة الانتشار والتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي، وفيما يلي أهم المعلومات عن خطة الانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز والتي كانت كالتالي ..

١-برنامج لتحقيق الانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى والذي يتم من خلاله تطوير محطات الوقود الحالية واتاحة تقديم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى من خلالها، تنفيذا للمبادرة القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم استخدام الغاز الطبيعى كوقود اقتصادى ونظيف.

٢- زيادة اعداد المحطات المقدمة لخدمات الغاز الطبيعى للسيارات تهدف إلى تيسير هذه الخدمات على المواطنين، وضمان تحقيق اعلي استفادة ممكنة لمستخدمى هذا النوع من الوقود.

3- تواصل وزارة البترول برنامجها لإقامة محطات جديدة تقدم خدمات الغاز الطبيعى.

4- تطوير محطات الوقود الحالية لتوفر خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي للمواطن لتقديم خدمة متكاملة،وهو يمثل حلا عمليا لتحقيق انتشار سريع لمحطات وخدمات التموين بالغاز الطبيعى للسيارات.

5- الفترة المقبلة ستشهد افتتاح وتشغيل المزيد من المحطات الجديدة، استكمالا للبرنامج الحالى للوزارة للوصول بعدد المحطات المقدمة للخدمة إلى 1000 محطة على مستوى الجمهورية.

6- تنفذ وزارة البترول تنفذ خطة متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في إطار خطة للانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز كوقود في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات.