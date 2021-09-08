شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر خسارة يومية للذهب في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب تراجعا حادا أمس الثلاثاء، إذ تعرض لأكبر خسارة يومية منذ نحو شهر.

جاء ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية مما قلص جاذبية المعدن الأصفر.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 53ر0% إلى 54ر92 نقطة خلال تعاملات أمس.

كما ارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوع، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون الآفاق العالمية في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بالسلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا المستجد، المؤشرات على تباطؤ التعافي الاقتصادي.

وتراجع سعر الذهب بمقدار 20ر35 دولار أي بنسبة 9ر1% إلى 50ر1798 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، لينهي 4 أيام من الارتفاع المطرد.

في الوقت نفسه تراجع سعر الفضة بمقدار 429ر0 دولار إلى 373ر24 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل. وتراجع سعر النحاس بمقدار 0525ر0 دولار إلى 2815ر4 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.