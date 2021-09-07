شكرا لقرائتكم خبر عن "إنتل" تخطط لاستثمار 80 مليار يورو في أوروبا خلال 10 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "إنتل كورب" اليوم الثلاثاء عن خطتها لاستثمار ما يقرب من 80 مليار يورو في أوروبا على مدار العشر سنوات القادمة من أجل زيادة طاقتها الإنتاجية للرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات) في القارة العجوز.



وأوضح مسؤولو الشركة على هامش معرض "ميونيخ" للسيارات بأن "إنتل" سوف تفتتح مصنعا لإنتاج الرقائق الإلكترونية في أيرلندا لخدمة صناعة السيارات.



كما أشار مسؤولون إلى إمكانية استهداف "إنتل" فتح مصنعين إضافيين في السنوات المقبلة في ألمانيا وفرنسا.



وأكدوا على أن الهدف هو ضخ استثمارات بنحو 80 مليار يورو (أي ما يعادل 95 مليار دولار) خلال العشر سنوات القادمة الأمر الذي يعني إنعاش صناعة أشباه الموصلات وصناعة التكنولوجيا بوجه عام.



تجدر الإشارة إلى أن "إنتل" أعلنت في مارس/آذار الماضي أنها تنوي فتح مصانع للرقائق الإلكترونية للاستخدام من شركات أخرى، وذلك بالتزامن مع أزمة نقص الرقائق عالميا والتي تسببت في أضرار لصناعة السيارات والأجهزة الإلكترونية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "إنتل كورب" بنسبة 0.2% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 53.6 دولار.