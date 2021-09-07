شكرا لقرائتكم خبر عن "فورد" تعين مسؤولا سابقا في "تسلا" كخطوة نحو تصنيع سيارة كهربائية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة "فورد موتور" في بيان اليوم عن أنها عينت "دوج فيلد" المسؤول السابق في شركتي "تسلا" و"آبل" ليكون مسؤولا عن التكنولوجيا المتقدمة والأنظمة المدمجة.



وكان "فيلد" قد عمل في شركة "تسلا" على تطوير سيارات "موديل 3" الكهربائية، كما تولى منصب نائب رئيس المشروعات الخاصة في "آبل" وتم تداول أنباء عن أنه كان يعكف على مشروع "تايتان" لتصنيع سيارات كهربائية في شركة "آبل".



وفي "فورد"، سوف يتولى "فيلد" منصب مشاريع أدوات التحكم في السيارات والاتصالات والتكامل والتحقق من الجودة وتكنولوجيا القيادة الذاتية المساعدة للسائق وأدوات الهندسة الرقمية.



وتجدر الإشارة إلى أن "فيلد" بدأ كسيرته المهنية في شركة "فورد" عام 1987، وشغل بعدها مناصب قيادية في شركات "جونسون أند جونسون" و"ديكا ريسيرش" وأيضا "آبل" في عام 2008 ثم "تسلا" قبل العودة مجددا إلى "آبل" في عام 2018 لينضم مرة أخرى لشركة "فورد".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "فورد" بنسبة 0.4% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 12.9 دولار.