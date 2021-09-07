شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض بفعل تصاعد المخاوف إزاء السلالة "دلتا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية (عدا ناسداك) خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل تصاعد المخاوف بشأن متحور "دلتا" والسلالات الجديدة التي تظهر بمرور الوقت من فيروس كورونا.



يأتي ذلك مع عودة "وول ستريت" لاستئناف عملها بعد العطلة الرسمية أمس حيث توقفت أسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة بمناسبة الاحتفال بعيد العمل.



هذا، وقد خفض بنك "جولدمان ساكس" توقعاته إزاء نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2021 إلى 5.7% بسبب المخاوف المرتبطة بمتحور "دلتا" وإمكانية عودة قيود الإغلاق.



وتتواصل الجهود حول العالم من أجل مكافحة تداعيات فيروس كورونا لا سيما مع ظهور سلالات متحورة من الفيروس مثل متحور "مو" الجديد الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.4% أو ما يعادل 94 سنتا وأغلق عند 68.35 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.3% أو ما يعادل 92 سنتا وأغلق عند 71.69 دولار للبرميل.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 269 نقطة) إلى 35100 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 35373 نقطة وأقل مستوى عند 35060 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 4520 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4535 نقطة وأقل مستوى عند 4513 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 15374 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 15403 نقاط وأقل مستوى عند 15343 نقطة.