شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تهبط بأكثر من 2.5% مسجلة أدنى مستوى في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ضغوط على السلع الزراعية الأخرى كالصويا والقمح نتيحة قوة الدولار والمخاوف حيال الصادرات والبدء المبكر للحصاد في الولايات المتحدة الأمر الذي يثير عدم اليقين بشأن التقرير الشهري للعرض والطلب الذي سيصدر من قبل وزارة الزراعة الأمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع.



ويتوقع محللون بشأن تقرير وزارة الزراعة الأمريكية – المزمع صدوره في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري – أن ترفع الوزارة توقعاتها حيال إنتاج الصويا والذرة مع بدء الحصاد في ولايات الغرب والوسط.



وتراجعت صادرات أمريكا من الذرة والصويا في الأسبوع الماضي مسجلة أدنى مستوياتها في عام بعد إغلاق موانيء التصدير جنوبي البلاد بسبب الإعصار "إيدا".



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.6% إلى 5.10 دولار للبوشل، وهو أدنى مستوى منذ التاسع من يوليو/تموز الماضي.