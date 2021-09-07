شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الفضة تنخفض بأكثر من 1% تزامناً مع ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء بشكل ملحوظ في ظل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية الأمر الذي ضغط على السلع والمعادن.



واستأنفت "وول ستريت" عملها بعد العطلة الرسمية أمس حيث توقفت أسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة بمناسبة الاحتفال بعيد العمل.



هذا، وقد خفض بنك "جولدمان ساكس" توقعاته إزاء نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2021 إلى 5.7% بسبب المخاوف المرتبطة بمتحور "دلتا" وإمكانية عودة قيود الإغلاق.



وتتواصل الجهود حول العالم من أجل مكافحة تداعيات فيروس كورونا لا سيما مع ظهور سلالات متحورة من الفيروس مثل متحور "مو" الجديد الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 20:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 24.38 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 24.89 دولار وأقل سعر عند 24.21 دولار.