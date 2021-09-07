شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينخفض بضغط من قوة الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل قوة الدولار الأمريكي مقابل منافسيه فضلاً عن صدور بيانات اقتصادية متباينة.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر إنفاق الأسر في اليابان ارتفع بنسبة 0.7% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 2.6%.



وارتفع مؤشر متوسط دخل الأسر في ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم بنسبة 1% متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 0.2%.



وفي سياق منفصل، قد خفض بنك "جولدمان ساكس" توقعاته إزاء نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2021 إلى 5.7% بسبب المخاوف المرتبطة بمتحور "دلتا" وإمكانية عودة قيود الإغلاق.



وتتواصل الجهود حول العالم من أجل مكافحة تداعيات فيروس كورونا لا سيما مع ظهور سلالات متحورة من الفيروس مثل متحور "مو" الجديد الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 110.3، وسجل أعلى سعر عند 110.3 وأقل سعر عند 109.6.