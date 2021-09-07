شكرا لقرائتكم خبر عن قوة الدولار تدفع النفط نحو الانخفاض و"برنت" يتراجع 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكشفت بيانات حكومية صينية أن واردات بكين من النفط الخام ارتفعت بنسبة 0.8% خلال شهر أغسطس/آب مقارنة بيوليو/تموز، ويرجع ذلك إلى استئناف مشتريات مصافي التكرير الأمر الذي أنعش الطلب.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



ويتابع المستثمرون عن كثب تحركات الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية وإمكانية تأجيل خطته لبدء تقليص مشتريات الأصول بسبب مخاطر تأثير جائحة كورونا لا سيما متحور "دلتا"، ومن المتوقع تأثير ذلك على حركة الدولار، وبالتبعية أداء السلع.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 17:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 68.1 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.8% إلى 71.6 دولار للبرميل.