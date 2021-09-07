الاقتصاد

النفط يتراجع متأثرا بمخاوف ضعف الطلب

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط أمس، متأثرة بقوة الدولار الأمريكي والمخاوف بشأن ضعف الطلب في الولايات المتحدة وآسيا، على الرغم من أن انقطاع الإنتاج المستمر على ساحل الخليج الأمريكي حد من الخسائر.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منخفضاً 94 سنتاً أو 1.4٪ ولمس أدنى مستوى خلال الجلسة عند 67.64 دولاراً.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 53 سنتاً، أو 0.7 ٪ ، لتبلغ 71.69 دولاراً للبرميل ، بعد انخفاضها 39 سنتاً الاثنين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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