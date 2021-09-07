وزير البيئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والمياه والزراعة عضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير المهندس عبدالرحمن الفضلي، زار أمس مقر مشروع البحر الأحمر، للوقوف على آخر التطورات والإنجازات التي تمت في مقر المشروع. وتجول الفضلي يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، وكبير إداريي الشركة المهندس أحمد درويش، على محطات الإنجاز في المشروع وبعض الأعمال التطويرية فيه، بينها مقر الموظفين السكني الموقت، ومنطقة الإنشاءات في مدينة الموظفين السكنية، والتي سيتم الانتهاء من أعمال الإنشاء والبناء فيها قريبا، حيث تضم مقرات المكاتب الإدارية الرئيسة والسكن الدائم للموظفين والإداريين، مع فندق داخلي للموظفين بمرافقه المتعددة، إضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى، التي ستلبي احتياج أكثر من 14 ألف موظف وأهاليهم في المرحلة المقبلة.



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