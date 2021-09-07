تعاون بين جامعة الملك عبدالعزيز وأرامكو لتدريب الطلاب في مصفاة لوبريف

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ومثل الجامعة بالاتفاقية رئيسها الدكتور عبدالرحمن اليوبي، فيما مثل جانب شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس «لوبريف» الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين طارق النعيم.
وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة فرص التدريب الصيفي والتعاوني ومشاريع التخرج لطلبة البكالوريوس وأبحاث طلبة الدراسات العليا، والعمل المشترك على تنظيم وتنفيذ رحلات علمية في مصافي الطرف الأول «لوبريف»، بهدف الاستفادة من الخبرات العملية المتوفرة والعمل على عدد من الدراسات والأبحاث العملية والتطبيقية المشتركة بين الطرفين، لخدمة المشاريع والمبادرات الخاصة بقطاع البتروكيماويات، وإتاحة الفرصة لطلاب الدراسات العليا لبحث ودراسة وتطبيق المشاريع البحثية.
كما تهدف الاتفاقية إلى تنسيق الجهود والتعاون في تأسيس كرسي للأبحاث لوبريف تحت رعاية وإشراف الجامعة، وأخيرا المشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات المهنية وورش العمل والدورات العلمية، والإسهام في تنظيم ذلك بما يعود بالنفع للطرفين.
أهداف الاتفاقية:
- إتاحة التدريب ومشاريع التخرج لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا
- تنظيم وتنفيذ رحلات علمية في مصافي «لوبريف»
- الاستفادة من الخبرات العملية لخدمة مشاريع قطاع البتروكيماويات
- إتاحة الفرصة لطلاب الدراسات العليا لتطبيق المشاريع البحثية
- التعاون في تأسيس كرسي للأبحاث لوبريف
- المشاركة في المؤتمرات والندوات المهنية وورش العمل
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