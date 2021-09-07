شكرا لقرائتكم خبر تعاون بين جامعة الملك عبدالعزيز وأرامكو لتدريب الطلاب في مصفاة لوبريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الملك عبدالعزيز، بمقرها أمس، اتفاقية تعاون مشترك في مجال تطوير الصناعات الوطنية مع شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس «لوبريف»، وذلك لتعزيز التعاون المشترك وخدمة المجتمع وفقا لرؤية 2030، عن طريق تدريب الطلاب والطالبات لزيادة معدلات توظيف الخريجين، وتطوير المعامل والمختبرات لزيادة نسبة المعامل المطابقة لمعايير الجودة العالمية وعدد الاختبارات المعملية المعتمدة التي تخدم قطاع البتروكيماويات، بالإضافة إلى مشاركة التعاون البحثي والمعلومات في المشاريع المشتركة لزيادة نسبة البحوث المتعلقة بالصناعة الوطنية، إلى جانب التنسيق لعمل مشاريع التخرج بدراسة العمليات التي تتم في مصفاة شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس «لوبريف».

ومثل الجامعة بالاتفاقية رئيسها الدكتور عبدالرحمن اليوبي، فيما مثل جانب شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس «لوبريف» الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين طارق النعيم.

وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة فرص التدريب الصيفي والتعاوني ومشاريع التخرج لطلبة البكالوريوس وأبحاث طلبة الدراسات العليا، والعمل المشترك على تنظيم وتنفيذ رحلات علمية في مصافي الطرف الأول «لوبريف»، بهدف الاستفادة من الخبرات العملية المتوفرة والعمل على عدد من الدراسات والأبحاث العملية والتطبيقية المشتركة بين الطرفين، لخدمة المشاريع والمبادرات الخاصة بقطاع البتروكيماويات، وإتاحة الفرصة لطلاب الدراسات العليا لبحث ودراسة وتطبيق المشاريع البحثية.

كما تهدف الاتفاقية إلى تنسيق الجهود والتعاون في تأسيس كرسي للأبحاث لوبريف تحت رعاية وإشراف الجامعة، وأخيرا المشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات المهنية وورش العمل والدورات العلمية، والإسهام في تنظيم ذلك بما يعود بالنفع للطرفين.

أهداف الاتفاقية:

