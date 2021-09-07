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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نسبة نمو التجارة الخارجية الصينية خلال الأشهر الثمانية الماضية. وأوضحت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين أمس، أن الصادرات والواردات ارتفعت بنسبة 23.2%، بما يعادل تريليون يوان «نحو 3.84 تريليونات دولار». يذكر أن الصين سجلت فائضا تجاريا بنسبة 17.8% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها ليبلغ 2.34 تريليون يوان.

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