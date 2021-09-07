لجنة الطيران المدني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدول مجلس التعاون عقدت اجتماعها السابع عشر عبر الاتصال المرئي بمشاركة جميع أعضاء دول المجلس. وجرى خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للطيران المدني مناقشة عدد من المواضيع المهمة، ومنها إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني ومستجدات دراسة المجال الجوي العلوي ومستجدات البرنامج الموحد لتقييم السلامة على الطائرات الأجنبية وتداعيات جائحة كورونا على قطاع الطيران المدني بدول المجلس والتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الطيران المدني، وغيرها من المواضيع التي تعنى بالتعاون بين دول المجلس في مجال الطيران المدني.

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