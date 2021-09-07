شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 7-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 7-9-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، للمرة الأولى منذ تطبيق نظام جلسة المزاد بسعر الإغلاق، وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.430 مليار جنيه.



إيقاف تداول 13 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العبور للاستثمار العقاري، أم بي للهندسة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الدولية للصناعات الطبية ايكمى، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الدلتا للتأمين، الإسماعيلية مصر للدواجن، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، العربية للمحابس، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات. إيقاف تداول 13 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العبور للاستثمار العقاري، أم بي للهندسة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الدولية للصناعات الطبية ايكمى، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الدلتا للتأمين، الإسماعيلية مصر للدواجن، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، العربية للمحابس، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات.



البورصة تربح 5.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، للمرة الأولى منذ تطبيق نظام جلسة المزاد بسعر الإغلاق، وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.430 مليار جنيه. البورصة تربح 5.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، للمرة الأولى منذ تطبيق نظام جلسة المزاد بسعر الإغلاق، وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.430 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 378.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.62%، والعرب على 4.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.50%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 47.4 مليون جنيه، 1.02 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 20.2 مليون جنيه، 1.04 مليون جنيه، 33.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 11089 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 2396 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13420 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4330 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 2836 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 3825 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 4460 نقطة.

وصعدت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 49 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للمحابس، المتحدة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، 100 ألف سهم، 2.9 مليون سهم، 95 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات 1.2 مليون سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للمحابس، المتحدة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، 100 ألف سهم، 2.9 مليون سهم، 95 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات 1.2 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير 2700 سهم، 1124 سهم، 2800 سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 58881 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 963 سهم.





سبيد ميديكالكما أعلنت شركة سبيد ميديكال، شراء عدد 8.1 مليون سهم بمتوسط سعر 1.86 جنيه للسهم، بنسبة 0.73%.





السويدي إليكتريكأعلنت شركة السويدي إليكتريك، توقيع شركتها التابعة شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع، عقدين لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 1.2 مليار جنيه لإنشاء محطتي محولات.