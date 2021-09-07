شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 783 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في ختام تداولات اليوم الثلاثاء تراجعا بقيمة جنيهين في كل جرام، وذلك بعد هبوط في سعر الذهب صباحا حوالي خمسة جنيهات، ليصبح إجمالي تراجع الذهب اليوم 7 جنيهات في سوق الصاغة.

أسعار الذهب في مصر تسجل 783 جنيها للجرام من عيار21 وهو العيار الرئيسي في مصر، ويبلغ عيار 18 سعر 671 جنيها للجرام، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 894 جنيها للجرام، والجنيه الذهب يسجل اليوم 6246 جنيها.

وسجل سوق الذهب العالمي خلال الـ24 ساعة الماضية تراجعا ملحوظا، إذ هبطت أونصة الذهب إلى مستويات 1810 دولارا بفعل قوة الدولار، وانخفض المعدن النفيس في مصر 5 جنيهات تقريبا، ثم تراجع السعر العالمي إلى مستويات 1795 دولارا.

ويترقب السوق غدا الأربعاء 8 سبتمبر قرار وبيان الفائدة من بنك كندا ومؤشر مديري المشتريات الكندي، ومسح فرص العمل ودوران العمالة في الولايات المتحدة، والمؤتمر الصحفي لبنك كندا ومزاد السندات الأمريكية الآجلة لـ10 سنوات وخطاب ويليامز عضو لجنة الفيدرالي.