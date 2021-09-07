شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام.. التشهير بصاحب مؤسسة تبيع «قطع غيار» مغشوشة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهّرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تختص في بيع قطع الغيار بمدينة الدمام بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية لعرض وبيع (3,360) قطعة فلاتر زيت سيارات مغشوشة ومقلدة ولا تحمل أي بيانات تجارية.

وضبطت الفرق الرقابية للوزارة قيام المنشأة بتزوير بلد المنشأ، وتقليد علامات تجارية معروفة؛ لإيهام وتضليل المستهلك بجودة البضاعة المعروضة.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمناً غرامة مالية مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ثلاثة أشهر، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.