شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 7-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-9-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، للمرة الأولى منذ تطبيق نظام جلسة المزاد بسعر الإغلاق، وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.430 مليار جنيه.



إيقاف تداول 13 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العبور للاستثمار العقاري، أم بي للهندسة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الدولية للصناعات الطبية ايكمى، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الدلتا للتأمين، الإسماعيلية مصر للدواجن، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، العربية للمحابس، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات. إيقاف تداول 13 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العبور للاستثمار العقاري، أم بي للهندسة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الدولية للصناعات الطبية ايكمى، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الدلتا للتأمين، الإسماعيلية مصر للدواجن، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، العربية للمحابس، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات.



البورصة تربح 5.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، للمرة الأولى منذ تطبيق نظام جلسة المزاد بسعر الإغلاق، وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.430 مليار جنيه. البورصة تربح 5.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، للمرة الأولى منذ تطبيق نظام جلسة المزاد بسعر الإغلاق، وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.430 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 378.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.62%، والعرب على 4.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.50%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 47.4 مليون جنيه، 1.02 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 20.2 مليون جنيه، 1.04 مليون جنيه، 33.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 11089 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 2396 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13420 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4330 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 2836 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 3825 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 4460 نقطة.

وصعدت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 49 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الدلتا للتأمين بسعر إغلاق 45.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 13.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.95%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 3.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.01%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.28%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 33.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.64%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 35.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.98%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 25.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.35%.

- العرفة للاستثمارات والاستشارات بسعر إغلاق 0.112 دولار بنسبة تراجع بلغت 8.20%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 5.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.78%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 63.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.89%.