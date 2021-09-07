شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط أدنى مستوى 1800 دولار للأوقية بفعل صعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء بشكل ملحوظ ليتخلى المعدن النفيس عن الحاجز النفسي 1800 دولار للأوقية، وذلك في ظل ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية.



يأتي ذلك مع عودة "وول ستريت" لاستئنتاف عملها بعد العطلة الرسمية أمس حيث توقفت أسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة بمناسبة الاحتفال بعيد العمل.



هذا، وقد خفض بنك "جولدمان ساكس" توقعاته إزاء نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2021 إلى 5.7% بسبب المخاوف المرتبطة بمتحور "دلتا" وإمكانية عودة قيود الإغلاق.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 17:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9% أو ما يعادل 35.8 دولار إلى مستوى 1797.9 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1829.5 دولار وأقل سعر عند 1793.7 دولار.