شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يزيد مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي مستفيداً من المخاوف المحيطة بجائحة "كورونا" التي دفعت المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن.



ويتابع المستثمرون عن كثب تحركات الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية وإمكانية تأجيل خطته لبدء تقليص مشتريات الأصول بسبب مخاطر تأثير جائحة كورونا لا سيما متحور "دلتا".



ويأتي ذلك بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" مؤخراً باحتمالية بدء البنك المركزي تقليص حجم مشترياته من الأصول قبل نهاية العام الجاري.



وخفض بنك "جولدمان ساكس" توقعاته إزاء نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2021 إلى 5.7% بسبب المخاوف المرتبطة بمتحور "دلتا" وإمكانية عودة قيود الإغلاق.



وكانت "وول ستريت" قد أغلقت أبوابها أمس حيث توقفت أسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة بمناسبة الاحتفال بعيد العمل، واستأنفت نشاطها اليوم الثلاثاء.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.