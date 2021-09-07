شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي ينخفض عقب بيان البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل المخاوف بالأسواق عقب بيان صادر عن البنك المركزي في أستراليا.



وقرر البنك المركزي اليوم – في خطوة متوقعة – الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.10% دون تغيير.



وذكر البنك المركزي في بيانه أن تفشي متحور "دلتا" وتسببه في تفاقم جائحة "كورونا" سوف يؤدي إلى تقييد التعافي الاقتصادي بأستراليا خلال العام الجاري.



يأتي ذلك على الرغم من استمرار ضخ البنك المركزي الأسترالي مليارات الدولارات الإضافية في شرايين الاقتصاد عن طريق شراء الديون الحكومية لدفع وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين سوق العمل.



وعقب اجتماعه الشهري، أعلن البنك المركزي الإبقاء على خطته بشأن تقليص المشتريات الأسبوعية من السندات الحكونية إلى 4 مليارات دولار من 5 مليارات دولار سابقاً.



ولكن التوقعات الآن تشير إلى نية البنك المركزي الأسترالي مراجعة حجم هذه المشتريات في منتصف فبراير/شباط عام 2022 بدلاً من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني كما كان مخطط في السابق.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.7395.