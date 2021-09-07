تخصيص 10 ملايين ريال لدعم رواد الأعمال في الجبيل الصناعية

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وانطلقت مساء أمس الأول بمدينة الجبيل الصناعية أولى فعاليات برنامج «واعد»، مركز أرامكو لريادة الأعمال، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد آل الحسين، والتي ستنتقل بين ست مدن سعودية للبحث عن الجيل المقبل من رواد الأعمال السعوديين، وتمويل أفضل الشركات الناشئة الجديدة والمبتكرة.
وقال المدير الإداري لمركز أرامكو لريادة الأعمال «واعد» المهندس فهد العيدي «تشكل الشركات الناشئة جزءا من موجة جديدة من رواد الأعمال السعوديين الطامحين إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنوعه في المملكة».
وأشار مدير عام قطاع تطوير الاستثمار في الهيئة الملكية بالجبيل المهندس محمد الزهراني، إلى أن الهيئة الملكية تواصل تقديم الدعم لأبنائها الطموحين والساعين في خدمة الوطن في مختلف المجالات، مضيفا «تأتي هذه الفعالية لبداية وانطلاقة جديدة لشراكات مستقبلية للمشاريع بين الهيئة الملكية ورواد الأعمال».
وقدمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع حوافز تشجيعية للفائزين من خلال توفير حاضنات أعمال وأراض صناعية لفترة تصل إلى 24 شهرا بدون إيجار يحسب بعدها الإيجار بأسعار رمزية، كما ستوفر الهيئة عددا من المرافق الجاهزة تخصص لفترة 12 شهرا بدون إيجار يحسب بعدها الإيجار بأسعار تصاعدية.
دعم «واعد»:
تقديم قروض لـ3 شركات:
- "SICCO" صانع بروميدالكالسيوم، وهو مركب يستخدم في التنقيب عن النفط والغاز لتنظيم ضغط حفرة البئر. وستكون الشركة أيضا أول شركة محلية تقدم هذا المنتج والمستخدم في عملية استخراج النفط والغاز.
- Modern Isotopes"" أول شركة سعودية تصنع وتخزن وتتخلص من النظائر المشعة للاستخدام الصناعي والرعاية الصحية
- Green Energy"" وهيشركة ناشئة تهدف إلى تحويل نفايات زيت الطهي إلى وقود حيوي
دعم عن طريق برنامج الاحتضان لـ 3 رواد أعمال:
- نواف العبرة، مؤسس منصة e-procure
- أحمد عبدالمحسن، مؤسس شركة AshyaTech لبرمجيات الأعمال التي تدير
- البنية التحتية والمباني والإضاءة.
- مهند الحامد، مؤسس شركة Home Rn لحلول أتمتة المنزل الذكي بالاعتماد على تقنيات إنترنت الأشياء.
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