تعاون بين بنك المنشآت الصغيرة والبنك الصناعي الكوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمس عبر الاتصال المرئي اتفاقية تعاون مشترك مع البنك الصناعي الكوري (IBK)، ضمن خطة تأسيس البنك بغرض نقل المعرفة والخبرات العالمية. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال الاستشارات الاستراتيجية، وإدارة المخاطر، وإدارة الائتمان والبحث والتطوير وزيادة التمويل المقدم إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين محليا ودوليا لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في نمو القطاع وزيادة الكفاءة لهذا القطاع الحيوي المهم؛ ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكنا لتحقيق رؤية 2030. ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد التويجري، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للبنك الصناعي الكوري جونق وون يوون.

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