شكرا لقرائتكم خبر السعودية تحصد أعلى الأصوات بعضوية المجلس التنفيذي لـ«الآسوساي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت المملكة ممثلة في الديوان العام للمحاسبة بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الآسوساي)، بعد حصولها على 36 صوتا محققة المركز الأول.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ15 للجمعية العمومية للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي)، الذي عقد أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة تايلاند، وحضور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في 43 دولة آسيوية.

ويضاف هذا الإنجاز للمناصب القيادية العليا التي تحظى بها المملكة، ممثلة بالديوان العام للمحاسبة في المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة؛ حيث يتولى الديوان منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ويرأس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها، وكذلك يرأس جانب (الإنتوساي) باللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين الذين يرأس جانبهم البنك الدولي، كما يتولى الديوان منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأربوساي)، وسيتولى رئاستها في أواخر 2022م.

وثمن رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري، الدعم الذي يحظى به الديوان العام للمحاسبة، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن ماليزيا جاءت في المركز الثاني بـ26 صوتا، تلتها كوريا وتركيا بـ25 صوتا لكل منهما، ثم روسيا بـ24 صوتا، فباكستان والفلبين بـ23 صوتا لكل منهما.

نتائج التصويت:

السعودية 36صوتا

ماليزيا 26 صوتا

كوريا 25 صوتا

تركيا 25 صوتا

روسيا 24 صوتا

باكستان 23 صوتا

الفلبين 23 صوتا

مناصب يتولاها الديوان العام للمحاسبة:

عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الآسوساي)

النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)

رئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بمنظمة الإنتوساي

رئيس جانب (الإنتوساي) باللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين

النائب الثاني لرئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأربوساي)

سيتولى رئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأربوساي) أواخر 2022