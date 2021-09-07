شكرا لقرائتكم خبر تفاهم بين اتحاد الغرف و«تداول» لدعم إدراج الشركات في السوق المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع اتحاد الغرف التجارية السعودية ومجموعة تداول السعودية مذكرة تفاهم تهدف إلى التنسيق والتعاون بين الطرفين للقيام بالأدوار المنوطة بكل منهما فيما يتعلق بتبادل المعلومات، وبناء القدرات التي يختص بها كل طرف، والتكامل فيما بينهما بما يخدم المصلحة العامة، والعمل على إيجاد آلية فاعلة تتعلق بتثقيف وتوعية الشركات المنتسبة لاتحاد الغرف السعودية بآلية وفوائد الإدراج في السوق المالية السعودية وتمكينهم من ذلك، وإبراز قصص النجاح المشتركة والترويج لأهمية الإدراج في الأسواق المالية السعودية للشركات العاملة في مختلف القطاعات وأثر ذلك على المنشأة والاقتصاد الوطني. أهداف مذكرة التفاهم:





التنسيق والتعاون فيما يتعلق بتبادل المعلومات.



بناء القدرات التي يختص بها كل طرف.



التكامل فيما بينهما بما يخدم المصلحة العامة.



تثقيف وتوعية الشركات بآلية وفوائد الإدراج.



تمكين الشركات من الإدراج في السوق المالية.



إبراز قصص النجاح والترويج لأهمية الإدراج.





كانت هذه تفاصيل خبر تفاهم بين اتحاد الغرف و«تداول» لدعم إدراج الشركات في السوق المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.