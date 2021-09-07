«سابك» تطور تقنية جديدة لصناعة أنابيب أكثر متانة وأقل تكلفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طورت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» تقنية جديدة ومجموعة من راتنجات البولي إيثيلين والبولي بروبيلين المخصصة، ما يمثل نقلة نوعية في ملف أداء أنابيب الضغط المصنوعة من البولي أوليفينات مما يوفر أنابيب أكثر متانة وموثوقية وأقل تكلفة.

وأوضحت «سابك» في بيان أمس، أنها تعمل على تطوير هذه التقنية مع شركتي «تكنوماتيك» و»أكواثيرم» وهما من أهم الشركات المتخصصة في تصنيع الأنابيب.

وبحسب البيان، يحتاج العالم بصورة ملحة لأنظمة أنابيب مستدامة أكثر متانة وموثوقية وأقل تكلفة؛ لتلبية متطلبات مياه الشرب والصرف الصحي لسكان العالم الذين يتزايد عددهم باستمرار .

ونجحت «سابك» في تحسين صياغة راتنجات البولي إيثيلين والبولي بروبيلين المخصصة لتناسب عملية التمدد ثنائي المحور، ما سيسمح للمصنعين بتعزيز الخصائص الرئيسة لأنابيب الضغط لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، فيما تتيح الراتنجات الجديدة - مع تقنية التمدد ثنائي المحور (BiAx) - تقديم جيل جديد من أنظمة الأنابيب أخف وزنا وأشد متانة، وأكثر ترشيدا على مستوى الطاقة والتكلفة.

وبوصفها «الراعي الذهبي» للمؤتمر والمعرض الدولي للأنابيب البلاستيكية (PPXX) المقام خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2021 في (أمستردام)، قدمت «سابك» المفهوم الجديد لهذه التقنية خلال المؤتمر، وسلطت المزيد من الأضواء حولها خلال الجلسات الفنية للمعرض.

تقنية الأنابيب الجديدة (BiAx)







تقدم التقنية الجديدة تحسينات كبيرة لأنابيب البولي أوليفينات الحالية من أهمها:



تتيح المقاومة العالية للضغط الداخلي إمكانات تقليل سماكة جدار الأنابيب وبالتالي تقليل كمية المواد المستخدمة بنسبة 30 % على الأقل



تسمح المقاومة الفائقة للنمو البطيء للتشقق بتركيب الأنابيب بدون حفر



يقلل سطح الجدار الداخلي للأنابيب الناعم للغاية الطاقة اللازمة للضخ



تجعل هذه التقنية الأنابيب أكثر مقاومة للتآكل وتطيل عمرها الافتراضي



تتميز الأنابيب بمقاومة أفضل للمطهرات، ومعامل أقل للتمدد الحراري، وقوة تحمل معززة عند درجات الحرارة المنخفضة



شركاء سابك:

شركة (تكنوماتيك) الإيطالية المتخصصة في معدات تصنيع الأنابيب، قامت بتركيب خط متكامل لتصنيع أنابيب (BiAx) بالبثق؛ لهدف التقويم والتجربة وتحسين العملية الإنتاجية باستخدام راتنجات (سابك) المخصصة، إذ يتم في هذا الخط الإنتاجي أولا بثق الأنابيب بشكل تقليدي بجدران سميكة وأقطار صغيرة، ثم يجري سحبها فوق مغزل مخروطي ساخن، ومن ثم شدها في اتجاهين للحصول على أقطار أكبر وجدران أقل سماكة، ما يمنح تلك الأنابيب خصائص تقنية (BiAx) المميزة.

شركة (أكواثيرم) الرائدة عالميا في أنظمة أنابيب البولي بروبيلين ولديها معرفة واسعة بالمنتجات والتطبيقات والسوق، وتستهدف تقديم تقنية أنابيب الضغط المتقدمة الجديدة من (سابك) في مجموعة واسعة من التطبيقات المتنوعة.