كل ما تريد معرفته عن معرض أهلا مدارس

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القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة اعتبارا من يوم 16 سبتمبر الجارى معرض "أهلا مدارس" بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، تحت رعاية رئيس الوزراء لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الاخرى، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.

كيف استعدت الغرف التجارية للمعرض أهلا مدار هذا العام؟

أعلن المهندس إبراهيم محمود العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية عن بدء الغرف التجارية بكافة المحافظات استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد بمجموعة من التخفيضات من خلال إطلاق معارض أهلا مدارس بكافة المحافظات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن يتم وضع كافة الترتيبات النهائية للمعرض عقب صدور موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

ما هو حجم التخفيضات المتوقعة على الأدوات والسلع المدراسية خلال المعرض؟

أوضح العربى أنه من المقرر اطلاق معرض أهلا مدارس فى السادس عشر من الشهر الحالى على أن يستمر لمدة شهر كامل وحتى منتصف أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الغرف التجارية بكافة المحافظات قد اتخذت كافة الاستعدادات لتنظيم المعرض ليتم تقديم تخفيضات تتراوح بين 30 إلى 50% على كافة مستلزمات المدارس بما فى ذلك الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية بالإضافة إلى الحاسبات الآلية ومستلزماتها، وسيتم توفير كافة السلع من المنتج والمورد مباشرة للمستهلك لتقليل حلقات التداول بما سينعكس على متوسط الأسعر.

ما هو حجم المشاركة المتوقعة من الشركات هذا العام؟

وأكد اتحاد الغرف، أن هذا العام سيشهد مشاركة أكبر من الشركات عن العام الماضى والذى كان قد شهد تنظيم 19 معرضا اساسيا فى 12 محافظة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 21 معرضا متنقلا كما شارك العام الماضى حوالى 175 شركة فى مختلف القطاعات.