شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار اقتصاد اليوم.. ضخ 127.5 مليون جنيه بـ4 محافظات فى الصعيد من جهاز تنمية المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 7 – 9 – 2021 عددا من الأحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات الخليج 365، وكان من بينها الأتى :-

الجهاز المركزى للتعمير يكشف نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى 10 محافظات

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، بمركز إسنا، بمحافظة الأقصر، والتى يتولى تنفيذها الجهاز المركزى للتعمير، من خلال جهاز تعمير البحر الأحمر، ويضم المركز 9 وحدات محلية بها 27 قرية، و171 تابعاً.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، يتولى تنفيذ المشروعات بـ25 مركزاً (تضم 756 قرية، و3936 تابعاً)، فى 10 محافظات، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى، وتشمل المشروعات، إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، ومجمعات صناعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية، والطرق، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، والكهرباء، والإنارة العامة، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء "سكن كريم" للحالات المستحقة من المواطنين.

ضخ 127.5 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات في 4 محافظات بالصعيد

كشف عمرو الهوراى مدير المنطقة السادسة بجهاز تنمية المشروعات، وتضم 4 محافظات مستهدفة من مبادرة حياة كريمة وهى "سوهاج وقنا والأقصر وأسوان" أن إجمالي التمويل المقدم من جهاز تنمية المشروعات للمحافظات الأربعة بلغ حوالى127.5 مليون جنيه في مجال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أتاحت بدورها اكثر من 7 آلاف فرصة عمل خلال أول 7 أشهر من العام الجاري منها 49.8 مليون جنيه تم ضخها بمحافظة سوهاج.

ويواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة سوهاج تنظيم دورات تدريبية للمواطنين على ريادة الأعمال والحرف والمهن اليدوية وكذلك الندوات التعريفية بكيفية تمويل المشروعات من خلال الجهاز والخدمات التى يقدمها للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو أصحاب المشروعات القائمة وذلك ضمن القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

المالية: موازنة «البرامج والأداء» تُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية

أكدت وزارة المالية، أن موازنة «البرامج والأداء» تُعد من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية وفق رؤية التنمية المستدامة «مصر ٢٠٣٠»، حيث تضمن سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومى، وتوحيد الجهود فى الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة، على نحو يُسهم في التطبيق الأمثل لموازنة «البرامج والأداء»، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والاستخدام الأفضل للاعتمادات المالية لمختلف الجهات الموازنية، وتحديد أولويات الإنفاق ومتابعة تنفيذ البرامج داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

أضافت الوزارة، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى إجراءات تطبيق موازنة «البرامج الأداء» بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجيًا بالتزامن مع بدء إجراءات تطبيق نظام المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية أيضًا؛ لتطبيق أعلى معايير ضبط وتوجيه ومراقبة الإنفاق العام؛ بما يُسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتعظيم الاستفادة من موارد هذه الهيئات، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

مليار و51 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري مليار و51 مليون دولار مقابل 795.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 32.2%، كما حققت الصادرات المصرية للسوق الكورية ارتفاعاً بنسبة 11.3% حيث بلغت 247 مليون دولار مقابل 222 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إلى أن الاستثمارات الكورية في مصر تبلغ حوالي 570 مليون دولار في عدد 181 مشروعاً في مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.

صعود مؤشرات قطاعات البورصة المصرية بجلسة الثلاثاء باستثناء "الطاقة"

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.12%، وتصدر القطاعات المرتفعة السياحة والترفيه بنسبة 3.3%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 3.24%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.77%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.57%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.31%، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.23%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%.

كما ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.1%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.07%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.03%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.86%، ثم قطاعي العقارات والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.79%، 0.71%، على التوالي، وصعد قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.63%، ثم قطاعي البنوك والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.33%، 0.32%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، للمرة الأولى منذ تطبيق نظام جلسة المزاد بسعر الإغلاق، وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.430 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 378.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.62%، والعرب على 4.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.50%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 47.4 مليون جنيه، 1.02 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 20.2 مليون جنيه، 1.04 مليون جنيه، 33.8 مليون جنيه، على التوالي.

أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 785 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 785 جنيها للجرام مع تراجع سعر أونصة الذهب عالميا إلي مستويات 1810 دولار وقت صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 672 جنيها.

عيار 24 سجل 897 جنيها.

عيار 21 سجل 785 جنيها.

الجنيه الذهب 6280 جنيها.

أونصة الذهب 1810 دولار.

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-9-2021

شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-9-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، حيث ثبت سعر الدولار واليورو والريال السعودى كما كانت أسعارها بالأمس.

كما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.60 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.63 جنيه للشراء، 21.81 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

​​سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.54 للشراء، 18.69 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.60 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.63 جنيه للشراء، 21.81 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.37 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.