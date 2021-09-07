شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الألمنيوم ترتفع لأعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الألمنيوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء ببورصة لندن للمعادن ليزيد المعدن الصناعي مكاسبه رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



واستفادت أسعار الألمنيوم بشكل قوي من الاضطرابات السياسية المتلاحقة في غينيا والقلق من تعطل إمدادات الدولة الإفريقية من المعدن.



يأتي ذلك بعد إعلان وحدة من الجيش في غينيا الاستيلاء على السلطة وتعليق العمل بالدستور واعتقال الرئيس "ألفا كوندي".



وأدى عدم الاستقرار السياسي في غينيا إلى زيادة احتمالات حدوث اضطرابات في إمدادات الألمنيوم ومادة البوكسيت التي تعتمد الصين في استيرادها من غينيا بشكل كبير.



وارتفعت أسعار الألمنيوم في لندن بنسبة 40% منذ بداية عام 2021 وحتى يومنا هذا نتيحة الطلب العالمي القوي على المعدن خاصة من مصاهر الصين.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 921.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للألمنيوم تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.1% إلى 2773.2 دولار للطن مقتربا من أعلى مستوياته منذ مايو/أيار عام 2011 والتي سجلها بالأمس.



