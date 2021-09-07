شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الجلسة عقب العودة من عطلة رسمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء عقب العودة من عطلة رسمية وفي ظل استمرار القلق إزاء تداعيات جائحة "كورونا" على النمو الاقتصادي العالمي.



ويتابع المستثمرون عن كثب تحركات الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية وإمكانية تأجيل خطته لبدء تقليص مشتريات الأصول بسبب مخاطر تأثير جائحة كورونا لا سيما متحور "دلتا".



وخفض بنك "جولدمان ساكس" توقعاته إزاء نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2021 إلى 5.7% بسبب المخاوف المرتبطة بمتحور "دلتا" وإمكانية عودة قيود الإغلاق.



وكانت "وول ستريت" قد أغلقت أبوابها أمس حيث توقفت أسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة بمناسبة الاحتفال بعيد العمل، وسوف تستأنف نشاطها غدا الثلاثاء.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 13:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 198 نقطة) إلى 35171 نقطة، وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 4522 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 15372 نقطة.