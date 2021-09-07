هبوط جديد لأسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، إذ هبط الجرام جنيهين مقارنة بأسعار أمس.

وخلال تعاملات أمس الإثنين، تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي جنيهين للجرام، ليصبح قيمة التراجع 4 جنيهات على مدار اليومين.

وفي تصريحات لموقع "مصراوي"، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم 788 جنيهًا مقابل 790 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 نحو 675 جنيهًا، وعيار 24 نحو 901 جنيه، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6304 جنيهات.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.73%، ووصل سعر الأوقية إلى 1809.9 دولار في الساعة 12:18 ظهرًا بتوقيت القاهرة.