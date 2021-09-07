شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة المصرية بجلسة الثلاثاء باستثناء "الطاقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.12%، وتصدر القطاعات المرتفعة السياحة والترفيه بنسبة 3.3%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 3.24%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.77%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.57%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.31%، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.23%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%.

كما ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.1%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.07%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.03%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.86%، ثم قطاعي العقارات والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.79%، 0.71%، على التوالي، وصعد قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.63%، ثم قطاعي البنوك والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.33%، 0.32%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، للمرة الأولى منذ تطبيق نظام جلسة المزاد بسعر الإغلاق، وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.430 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 378.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.62%، والعرب على 4.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.50%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 47.4 مليون جنيه، 1.02 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 20.2 مليون جنيه، 1.04 مليون جنيه، 33.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 11089 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 2396 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13420 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4330 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 2836 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 3825 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 4460 نقطة.

وصعدت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 49 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.