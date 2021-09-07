شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى فى أسبوع بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للتراجع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، ويكبح الخسائر انتعاش واردات الخام إلى الصين خلال آب/أغسطس ، فى علامة على تحسن مستويات الطلب فى ثاني أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.6% إلى مستوي 67.66$ الأدنى فى أسبوع ، من مستوى الافتتاح عند 68.79$، و سجل أعلى مستوي عند 69.39$ ،وانخفض خام برنت بأكثر من 1.4% إلى مستوي 72.12$ للبرميل الأدنى منذ الأول من أيلول/سبتمبر الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 72.16$ ، وسجل أعلى مستوي عند 72.79$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.45% ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل تجدد المخاوف حول مستويات الطلب العالمي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ،ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

وكما نعلم أن ارتفاع العملة الأمريكية يضغط بالسلب على أسعار السلع المقومة بالدولار ، حيث تنخفض تكلفتها بالنسبة لمستهلكي العملات الاخري.

أظهرت بيانات الجمارك العامة يوم الثلاثاء أن واردات الصين اليومية من النفط الخام ارتفعت بنسبة 0.8% فى آب/أغسطس بالمقارنة بالشهر السابق.

يعاذ هذا الارتفاع إلى استئناف المصافي عمليات شراء بعد إصدار حصص استيراد جديدة ، فى علامة على تحسن مستويات الطلب والسحب فى ثاني أكبر مستهلك للوقود فى العالم.