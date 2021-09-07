شكرا لقرائتكم خبر عن ماكينات دفع إلكترونى للتذاكر بالمتحف المصري فى التحرير قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المتحف المصري بالتحرير خلال الأيام القليلة القادمة لتشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف والتي سوف تحل محل نظام دفع التذاكر يدويا.

وقام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بتفقد المتحف للوقوف على الموقف التنفيذي لهذه الأعمال وآخر مستجدات مشروع تطوير خدمات الزائرين به، شملت الجولة تفقد الخدمات بالحديقة والقاعات المختلفة للمتحف.

ورافقه خلال الزيارة الأستاذة صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير والدكتور خالد شريف مستشار الوزير للتحول الرقمي.

وأوضحت صباح عبد الرازق أنه جاري حاليا استكمال أعمال التطوير طبقا لرؤية لجنة تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف والتي تشمل تزويد المتحف بلوحات إرشادية عند المداخل، ووضع سلات للمهملات في الحديقة وداخل المتحف بنظام إعادة التدوير ومقاعد للزائرين و تطوير دورات المياه، بالإضافة الى بعض الأعمال المتعلقة بإتاحة الزيارة لذوي الهمم من خلال عمل ممرات ميسره لهم تسمح بمرور الكراسي المخصصة لهم بسهولة.

وأضافت أن أعمال التطوير تعمل على توفير أقصي سبل الإتاحة للزائرين من المصريين والسائحين بما يتماشى مع السياسة التي تتبعها الوزارة حاليا لرفع كفاءة المواقع الأثرية والمتاحف وكافة المقاصد السياحية والأثرية المصرية لتحسين تجرية الزائر أثناء الزيارة.