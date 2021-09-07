شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو روسيا والسعودية ونيجيريا وفرنسا والجزائر والمكسيك يزورون الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات الهامة والبطولات الدولية التي تُقام في مصر للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بها، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لجميع الوفود والفرق المشاركة في هذه الأحداث للتعرف على المتاحف والمناطق السياحية والأثرية بمصر، استقبلت منطقة أهرامات الجيزة صباح اليوم الثلاثاء، عدد من وفود الفرق المشاركة في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والتي تستضيفها مصر.

من بين هذه الفرق لاعبي كل من دول روسيا والسعودية ونيجيريا وفرنسا والجزائر والمكسيك.

استقبل الوفود الأستاذ أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث اصطحبهم في جولة بالهرم الأكبر ومنطقتي أبو الهول والبانوراما، وأبدى الوفد خلال جولتهم عن إعجابهم وانبهارهم بالأهرامات وعظمتها ونحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم من أمام هرم خوفو الأكبر ومنطقة البانوراما.