شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يعاود الارتفاع – تحليل – 07-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم فيس بوك (FB) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة المحوري 377.55، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.26% ليكسب السهم نحو 98 سنت ويستقر على سعر 376.26 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه للمقاومة 377.55، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 395.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد