شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يبدأ باستعادة تعافيه سريعاً – تحليل – 07-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جوجل (GOOG) من جديد في آخر جلساته، محققاً مكاسب بنسبة بلغت 0.39% ليكسب السهم نحو 11.12 سنت ويستقر على سعر 2,895.50 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ولكن نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء في وقت سابق.

نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 2,900، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة الرئيسي والنفسي 3,000.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد