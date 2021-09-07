شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 07-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إنتل (INTC) في آخر جلساته، وذلك مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -0.41% ليخسر نحو 22 سنت ويستقر على سعر 53.51 دولار، وقد جاء انخفاض السهم بالرغم من اختراقه لخط اتجاه فرعي وتصحيحي هابط على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 52.65، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 49.40.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط