شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يتراجع بتأثير مقاومته الحالية – تحليل – 07-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم مايكروسوفت (MSFT) في آخر جلساته، ليخسر سنت واحد فقط ويستقر على سعر 301.14 دولار، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة الحالي 305.35، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة مستقبلاً، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 305.35، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 320.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه