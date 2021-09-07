شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 07-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة باي بال (PYPL) في آخر جلساته، وذلك وسط محاولاته التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.26% ليكسب السهم نحو 3.60 نقطة ويستقر على سعر 289.13 دولار، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ولكن أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

لهذا نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 288.80، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 309.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد