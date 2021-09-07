الاقتصاد

الدولار الأمريكي يواصل التعافي من أدنى مستوى فى 4 أسابيع

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع المخاطر فى أسواق المال العالمية ،وعزوف المستثمرين عن شراء الأصول ذات العائد المرتفع.

 

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 92.38 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.20 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.10 نقطة.

 

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى أول مكسب فى غضون السبعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 91.94 نقطة.

 

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، فقد مؤشر الدولار الأمريكي نسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل تقلص احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

 

بخلاف عمليات التعافي من مستويات منخفضة ،ترتفع مستويات العملة الأمريكية فى الوقت الحالي ، مع تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع المخاطر فى أسواق المال العالمية ، وعزوف المستثمرين عن شراء الأصول ذات العائد المرتفع.

 

وبالرغم من صدور بيانات مخيبة للآمال عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، غير أن كثيرا من الخبراء لا يزالوا يتوقعون قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص برنامج شراء السندات قبل نهاية هذا العام ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى خطة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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