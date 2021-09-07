شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يواصل التعافي من أدنى مستوى فى 4 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع المخاطر فى أسواق المال العالمية ،وعزوف المستثمرين عن شراء الأصول ذات العائد المرتفع.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 92.38 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.20 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.10 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى أول مكسب فى غضون السبعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 91.94 نقطة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، فقد مؤشر الدولار الأمريكي نسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل تقلص احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

بخلاف عمليات التعافي من مستويات منخفضة ،ترتفع مستويات العملة الأمريكية فى الوقت الحالي ، مع تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع المخاطر فى أسواق المال العالمية ، وعزوف المستثمرين عن شراء الأصول ذات العائد المرتفع.

وبالرغم من صدور بيانات مخيبة للآمال عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، غير أن كثيرا من الخبراء لا يزالوا يتوقعون قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص برنامج شراء السندات قبل نهاية هذا العام ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى خطة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.