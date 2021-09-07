شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة 4 أسابيع بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتتخلى عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل بالجلسة السابقة ، مع نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، انتظارا لاجتماع المركزي الأوروبي هذا الأسبوع ، والذي من المتوقع أن يقدم أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية فى منطقة اليورو.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:25 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.7% ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 475.65 نقطة ، بفضل صعود لقوي لشركات التكنولوجيا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليتخلى عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ،بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني أرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع المرافق العامة ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض قرابة 1.0%، مع هبوط معظم أسهم شركات القطاع الكبرى.

يجتمع المركزي الأوروبي يوم الخميس لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد فى منطقة اليورو ، خاصة بعد القفزة الهائلة فى وتيرة التضخم خلال آب/أغسطس ، مع توالي المؤشرات الاقتصادية الإيجابية فى القار العجوز.

يتوقع الخبراء أن يتبني البنك المركزي نغمة أكثر تشددا ، مع طرح أدلة واضحة حول مستقبل برنامج شراء السندات وأسعار الفائدة الأوروبية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.25% ،وتعود الأسواق الأمريكية للعمل اليوم بعد عطلة عامة بالأمس فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.2% ،وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.2% ، وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 قرابة 0.1% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.