شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى شهرين ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.75% إلى 1,809.65$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,823.34$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,827.31$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.2% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى شهرين عند 1,834.01$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 91.94 نقطة ، عاكسا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الانتعاش فى ظل تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ، حيث لا يزال المستثمرين يتوقعون بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص برنامج شراء السندات قبل نهاية هذا العام ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة.

وفى نفس الإطار مع توالي البيانات القوية فى أوروبا عن النمو الاقتصاد والتضخم ،تتوقع أسواق المال العالمية ،أن يوفر اجتماع المركزي الأوروبي يوم الخميس ،أدلة قوية حول قرب تشديد السياسة النقدية فى منطقة اليورو.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر،وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 998.52 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 9 نيسان/أبريل 2020.