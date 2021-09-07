شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع للمرة الأولى فى 3 أيام بعد انتعاش واردات الخام إلى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بعد انتعاش واردات الخام إلى الصين خلال آب/أغسطس ، فى علامة على تحسن مستويات الطلب فى ثاني أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.9% إلى مستوي 69.39$ ، من مستوى الافتتاح عند 68.79$، و سجل أدنى مستوي عند 68.72$ ،وصعد خام برنت بحوالي 0.9% إلى مستوي 72.79$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 72.16$ ، وسجل أدنى مستوي عند 72.13$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.45% ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل تجدد المخاوف حول مستويات الطلب العالمي.

أظهرت بيانات الجمارك العامة يوم الثلاثاء أن واردات الصين اليومية من النفط الخام ارتفعت بنسبة 0.8% فى آب/أغسطس بالمقارنة بالشهر السابق.

يعاذ هذا الارتفاع إلى استئناف المصافي عمليات شراء بعد إصدار حصص استيراد جديدة ، فى علامة على تحسن مستويات الطلب والسحب فى ثاني أكبر مستهلك للوقود فى العالم.