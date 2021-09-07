الاقتصاد

أسعار النفط ترتفع للمرة الأولى فى 3 أيام بعد انتعاش واردات الخام إلى الصين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع للمرة الأولى فى 3 أيام بعد انتعاش واردات الخام إلى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بعد انتعاش واردات الخام إلى الصين خلال آب/أغسطس ، فى علامة على تحسن مستويات الطلب فى ثاني أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

 

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.9% إلى مستوي 69.39$ ، من مستوى الافتتاح عند 68.79$، و سجل أدنى مستوي عند 68.72$ ،وصعد خام برنت بحوالي 0.9% إلى مستوي 72.79$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 72.16$ ، وسجل أدنى مستوي عند 72.13$.

 

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.45% ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل تجدد المخاوف حول مستويات الطلب العالمي.

 

أظهرت بيانات الجمارك العامة يوم الثلاثاء أن واردات الصين اليومية من النفط الخام ارتفعت بنسبة 0.8% فى آب/أغسطس بالمقارنة بالشهر السابق.

 

يعاذ هذا الارتفاع إلى استئناف المصافي عمليات شراء بعد إصدار حصص استيراد جديدة ، فى علامة على تحسن مستويات الطلب والسحب فى ثاني أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا